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2020-05-13T08:30
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Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
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РИА Новости

Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС

08:30 13.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия отменила обязательное таможенное декларирование с 7 мая товаров, которые входят в 27 и 29 группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ЕАЭС – это уголь, торф, спирты, витамины и ряд других наименований, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"С 7 мая Россия отменила обязательное таможенное декларирование на группы товаров среди которых - уголь, торф, спирты, витамины и другие, кроме сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Беларусь", - сообщает комиссия по итогам заседания коллегии, которое состоялось 12 мая.
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По словам министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегама Варданяна, которые приводятся в сообщении, обязательному декларированию, в том числе, теперь не подлежат эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны.
Как объяснил Варданян, такое решение было принято по итогам консультаций с участием представителей государств - членов союза на основе обращения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Консультации проводились на площадке департамента функционирования внутренних рынков комиссии.
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"По итогам проведенных консультаций Минэкономразвития России совместно с Федеральной таможенной службой разработали инструктивное письмо, которое отменяет требования о декларировании товаров 27 и 29 группы ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами в рамках общего рынка. Инструктивное письмо было направлено ФТС России в региональные таможенные управления", - уточняет ЕЭК.
В сообщении поясняется, что в основе статьи 25 договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в рамках союза осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования за исключением случаев, предусмотренных договором. "При этом такие исключения относятся к рынкам нефти, газа и электроэнергии, которые в настоящее время формируются. Товары, в отношении которых отсутствуют исключения, должны перемещаться без таможенного декларирования", - отмечают в комиссии.
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РоссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЭкономика
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