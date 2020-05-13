Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Еще удивит. Москвичей предупредили о резких перепадах погоды на неделе

Еще удивит. Москвичей предупредили о резких перепадах погоды на неделе

По её словам, такая температура соответствует, скорее, первой половине апреля.

Метеоролог также отметила, что ветер ожидается северо-западный, сильный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 17-18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.