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2020-05-13T07:50
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

07:50 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер и местами кратковременный дождь ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице прогреется до +10-12 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщила РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами мы не исключаем возможность небольшого кратковременного дождя, но в целом без существенных осадков. А вот температура ожидается очень низкая, на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений. Максимальную температуру в Москве мы прогнозируем +10-12 градусов, в столичном регионе +8-13",- сказала Волосюк.
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По её словам, такая температура соответствует, скорее, первой половине апреля.
Метеоролог также отметила, что ветер ожидается северо-западный, сильный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 17-18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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