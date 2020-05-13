Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер и местами кратковременный дождь ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице прогреется до +10-12 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщила РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами мы не исключаем возможность небольшого кратковременного дождя, но в целом без существенных осадков. А вот температура ожидается очень низкая, на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений. Максимальную температуру в Москве мы прогнозируем +10-12 градусов, в столичном регионе +8-13",- сказала Волосюк.
По её словам, такая температура соответствует, скорее, первой половине апреля.
Метеоролог также отметила, что ветер ожидается северо-западный, сильный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 17-18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.