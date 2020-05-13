В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Сорок три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Сорок три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае , общее число заболевших выросло до 770 человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Накануне прирост выявленных больных за сутки составил 20 человек, а 11 мая сообщалось о 38 случаях за сутки.

"За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 43 человека. Новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 11, Бийске – 11, Змеиногорском районе – шесть, Славгороде – четыре, Павловском районе – три, Новоалтайске – три, Благовещенском районе – два, Бийском районе – один, Поспелихинском районе – один, Тальменском районе – один", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что на 13 мая общее количество заболевших в регионе - 770 человек, в том числе 95 детей. Выписаны – 337 человек, из них за прошедшие сутки – 54 человека.

На 13 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 46381 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 6215 человек (в том числе семь иностранных граждан), сняты с меднаблюдения 10653 человека.