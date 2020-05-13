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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T07:10
https://ria.ru/20200513/1571354408.html
В Мексике разрешили работать автопрому, строителям и добывающей отрасли
https://cdn22.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:25:2500:1431_1036x0_80_0_0_0bb5bd9f7597d66698b29d3e2fc21f2c.jpg
РИА Новости

В Мексике разрешили работать автопрому, строителям и добывающей отрасли

07:10 13.05.2020
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© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико
© Fotolia / dan talson
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Генеральный совет по здравоохранению Мексики утвердил соглашения о постепенной отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, которые, в частности, разрешают работу компаниям из строительной и добывающей отрасли, а также производителям транспортного оборудования.
"Строительство, добыча и производство транспортного оборудования включены в перечень основных видов деятельности", - говорится в сообщении совета в Twitter.
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Среди других утвержденных мер по выходу из национального карантина власти утвердили возобновление учебной и трудовой деятельности в муниципалитетах, которые не граничат с территориями, где зафиксированы случаи COVID-19.
Компании, начинающие работу, в обязательном порядке должны будут применять протоколы минздрава, минтруда и института социальной защиты.
С 1 июня минздрав Мексики вводит "светофор" для каждого штата, допускающий определенные экономические, образовательные и социальные мероприятия в зависимости от эпидемиологической нагрузки. Степень ограничения активности будет пересматриваться каждую неделю.
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Как пояснил в ходе пресс-конференции минздрава замглавы ведомства Уго Лопес-Гатель, снятие ограничений не означает возврата к прежнему образу жизни граждан страны.
"Идея, которую мы считаем основополагающей - это "новая нормальность". По окончании периода безопасной дистанции 30 мая мы входим в этап с особыми условиями, где должны следить за строгим соблюдением мер профилактики и санитарной безопасности ", - сказал Лопес-Гатель.
Мексика, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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