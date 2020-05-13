В Мексике разрешили работать автопрому, строителям и добывающей отрасли

МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Генеральный совет по здравоохранению Генеральный совет по здравоохранению Мексики утвердил соглашения о постепенной отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, которые, в частности, разрешают работу компаниям из строительной и добывающей отрасли, а также производителям транспортного оборудования.

"Строительство, добыча и производство транспортного оборудования включены в перечень основных видов деятельности", - говорится в сообщении совета в Twitter

Среди других утвержденных мер по выходу из национального карантина власти утвердили возобновление учебной и трудовой деятельности в муниципалитетах, которые не граничат с территориями, где зафиксированы случаи COVID-19.

Компании, начинающие работу, в обязательном порядке должны будут применять протоколы минздрава, минтруда и института социальной защиты.

С 1 июня минздрав Мексики вводит "светофор" для каждого штата, допускающий определенные экономические, образовательные и социальные мероприятия в зависимости от эпидемиологической нагрузки. Степень ограничения активности будет пересматриваться каждую неделю.

Как пояснил в ходе пресс-конференции минздрава замглавы ведомства Уго Лопес-Гатель, снятие ограничений не означает возврата к прежнему образу жизни граждан страны.

"Идея, которую мы считаем основополагающей - это "новая нормальность". По окончании периода безопасной дистанции 30 мая мы входим в этап с особыми условиями, где должны следить за строгим соблюдением мер профилактики и санитарной безопасности ", - сказал Лопес-Гатель.

Мексика, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.