СМИ: в США демократы смогут провести свой съезд в виртуальном формате

Съезд, на котором планируется формально утвердить Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от демократов, должен открыться 17 августа в Милуоки (штат Висконсин). Изначально он должен был пройти в июле, но из-за вспышки коронавируса его перенесли.
Решение комитета касается самого важного вопроса – процедуры голосования делегатов съезда по кандидатуре выдвиженца от партии. Теперь для этого не потребуется личное присутствие.
Как отмечает агентство, теперь решение комитета должен утвердить нацкомитет партии, в составе которого 450 человек. Ранее руководство партии хотело проводить съезд в традиционном формате, но теперь в случае утверждения изменений в регламент у демократов появится определенная гибкость в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября.
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