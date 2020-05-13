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Президентские выборы в США - 2020
2020-05-13T07:03
https://ria.ru/20200513/1571354290.html
СМИ: в США демократы смогут провести свой съезд в виртуальном формате
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РИА Новости

СМИ: в США демократы смогут провести свой съезд в виртуальном формате

07:03 13.05.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Комитет по регламенту Национального комитета Демократической партии США принял изменения в правила, которые позволят провести съезд партии в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg.
Съезд, на котором планируется формально утвердить Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от демократов, должен открыться 17 августа в Милуоки (штат Висконсин). Изначально он должен был пройти в июле, но из-за вспышки коронавируса его перенесли.
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Решение комитета касается самого важного вопроса – процедуры голосования делегатов съезда по кандидатуре выдвиженца от партии. Теперь для этого не потребуется личное присутствие.
Как отмечает агентство, теперь решение комитета должен утвердить нацкомитет партии, в составе которого 450 человек. Ранее руководство партии хотело проводить съезд в традиционном формате, но теперь в случае утверждения изменений в регламент у демократов появится определенная гибкость в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября.
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Президентские выборы в США - 2020Коронавирус COVID-19Джо БайденВисконсинМилуокиДемократическая партия СШАСШАВ мире
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