СМИ: в США демократы смогут провести свой съезд в виртуальном формате

Решение комитета касается самого важного вопроса – процедуры голосования делегатов съезда по кандидатуре выдвиженца от партии. Теперь для этого не потребуется личное присутствие.

Как отмечает агентство, теперь решение комитета должен утвердить нацкомитет партии, в составе которого 450 человек. Ранее руководство партии хотело проводить съезд в традиционном формате, но теперь в случае утверждения изменений в регламент у демократов появится определенная гибкость в зависимости от ситуации с коронавирусом.