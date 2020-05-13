СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций из уголовного кодекса в административный, об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев газете "Коммерсант".
По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.
"Возможно, работа над законодательной инициативой завершится уже в мае", - приводит "Коммерсант" слова Фадеева.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ. Молодой программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин. Позднее Верховный суд этот приговор отменил.
Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции. В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть его дело.
"После того как судебная система в каком-то смысле пошла навстречу в деле Котова, нужно добиться, чтобы ответственность по статье 212.1 перестала быть уголовной. Если мы этого добьемся, никто больше сидеть не будет", - заключил Фадеев.
Вскоре после постановления Конституционного суда защита Котова, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура. Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 годах колонии.