Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T06:50
https://ria.ru/20200513/1571354056.html
СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП
https://cdn24.img.ria.ru/images/155811/66/1558116665_0:318:3074:2047_1036x0_80_0_0_67fd98ea51b5feb805a06eaadff7f4e9.jpg
РИА Новости

СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП

06:50 13.05.2020
406
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций из уголовного кодекса в административный, об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев газете "Коммерсант".
По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.
"Возможно, работа над законодательной инициативой завершится уже в мае", - приводит "Коммерсант" слова Фадеева.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ. Молодой программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин. Позднее Верховный суд этот приговор отменил.
Митинг во Владикавказе
7 мая, 23:30Распространение нового коронавируса
Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции. В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть его дело.
"После того как судебная система в каком-то смысле пошла навстречу в деле Котова, нужно добиться, чтобы ответственность по статье 212.1 перестала быть уголовной. Если мы этого добьемся, никто больше сидеть не будет", - заключил Фадеев.
Вскоре после постановления Конституционного суда защита Котова, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура. Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 годах колонии.
Константин Котов у Пресненского суда Москвы, где ему будет избрана мера пресечения. 14 августа 2019
20 апреля, 16:57
Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет колонии
11100624
Обсудить 1
Константин КотовВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФГенеральная прокуратура РФМоскваОбществоПолитика
Рекомендуем
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Лидия Прозорова
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Вид Варшавы
В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
Александр Цыбульский
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Посол Украины в США рассказал, от чего зависит будущее "Антонова"
ИВЛ
Медиков тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о сроках визита Зеленского в США
Оперативные службы около жилого дома на юго-востоке Москвы, где произошло обрушение перекрытий
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Лента новостейМолния