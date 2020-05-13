Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами

"При проведении осмотра местности с использованием металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка из синтетического материала, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов – 4 гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов", - говорится в сообщении.