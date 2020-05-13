Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Схрон со взрывчаткой, гранатами и боеприпасами нашли в лесу во Владивостоке, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
По поступившей оперативной информации сотрудникам КП-49 стало известно о схроне взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов в лесу во Владивостоке. Оперативники ГУФСИН и уголовного розыска управления МВД по региону разработали совместную операцию.
"При проведении осмотра местности с использованием металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка из синтетического материала, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов – 4 гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятые боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были направлены на экспертизу.