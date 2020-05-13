На Чукотке пропали два мальчика шести и семи лет

"В поселке Беринговский полицейские разыскивают двух несовершеннолетних братьев… В настоящий момент в поселке Беринговский объявлен сбор личного состава. Полицейским оказывают помощь сотрудники Росгвардии и волонтеры", - говорится в сообщении.

Дети ушли из дома и не вернулись около 14.00 (5.00 мск) 12 мая.

Семилетний мальчик был одет в серый болоньевый комбинезон, синюю шапку с "ушками" и помпонами, с желтым орнаментом по центру, на ногах были резиновые сапоги цвета "зеленый камуфляж". У него европейская внешность, рост 120 сантиметров, волосы русые, короткие, мальчик худощавого телосложения.