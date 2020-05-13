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На Чукотке пропали два мальчика шести и семи лет
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РИА Новости

На Чукотке пропали два мальчика шести и семи лет

05:47 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Два брата, мальчики 7 и 6 лет, во вторник пропали на Чукотке, полиция и волонтеры вышли на поиски, сообщает региональное УМВД России.
"В поселке Беринговский полицейские разыскивают двух несовершеннолетних братьев… В настоящий момент в поселке Беринговский объявлен сбор личного состава. Полицейским оказывают помощь сотрудники Росгвардии и волонтеры", - говорится в сообщении.
Дети ушли из дома и не вернулись около 14.00 (5.00 мск) 12 мая.
Семилетний мальчик был одет в серый болоньевый комбинезон, синюю шапку с "ушками" и помпонами, с желтым орнаментом по центру, на ногах были резиновые сапоги цвета "зеленый камуфляж". У него европейская внешность, рост 120 сантиметров, волосы русые, короткие, мальчик худощавого телосложения.
Шестилетний ребенок был одет в синюю куртку, черные штаны, черную спортивную шапку, обут в резиновые сапоги цвета "зеленый камуфляж". Ребенок – также европейской внешности, рост 110 сантиметров, волосы русые, короткие, худощавого телосложения.
УМВД просит обладающих информацией о местонахождении детей обратиться в полицию.
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