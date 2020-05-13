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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:01
https://ria.ru/20200513/1571352913.html
Врач объяснил, почему инфекционисты редко заражаются в "красной зоне"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430777_0:16:1000:579_1036x0_80_0_0_79819a47ac07bfb447bb0a3b1494b5ae.jpg
РИА Новости

Врач объяснил, почему инфекционисты редко заражаются в "красной зоне"

04:57 13.05.2020 (обновлено: 11:01 13.05.2020)
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Врачи-инфекционисты редко болеют, если правильно подготовлены к работе в "красной зоне", рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

"Инфекционисты редко болеют, потому что мы знаем фактор передачи инфекции. И если я правильно одет, то, входя в "грязную", или "красную, зону", я абсолютно не волнуюсь. Я знаю, что нужно делать и как", — сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли заразиться на работе.

Он также отметил, что все рекомендуемые меры — о необходимости самоизоляции, соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок — действенны и работают. Это, по его словам, позволило России выиграть время и подготовить систему здравоохранения к работе в нынешних условиях.
Сапронов также рассказал, что поскольку не хватает врачей-инфекционистов, врачей-пульмонологов, то сейчас на переучивание идут врачи практически всех специальностей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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