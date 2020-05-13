Врач объяснил, почему инфекционисты редко заражаются в "красной зоне"

"Инфекционисты редко болеют, потому что мы знаем фактор передачи инфекции. И если я правильно одет, то, входя в "грязную", или "красную, зону", я абсолютно не волнуюсь. Я знаю, что нужно делать и как", — сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли заразиться на работе.