В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
"Губернатор (Олег Кожемяко) отметил, что решение о поэтапном снятии ограничительных мер может быть принято уже на следующей неделе. Случится ли это, зависит от самих жителей края", - говорится в сообщении.
"Многое зависит от самих приморцев. От того, как соблюдается самоизоляция, "социальная дистанция", масочный режим, от того, насколько мы требовательны друг к другу и организациям, работающим в сфере торговли, продовольствия. Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной… Предстоящие дни до понедельника будут определяющими", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что ему стало известно об открытии торговых центров.
"Если это действительно так – речь о нарушении режима повышенной готовности и действующих ограничений. По отношению к таким предприятиям будут приниматься все необходимые меры воздействия", – сказал Кожемяко.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом составляет 955, 66 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 пациентов - на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 12 приморцев с коронавирусом, выздоровели 240 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.
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