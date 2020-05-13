В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений

"Многое зависит от самих приморцев. От того, как соблюдается самоизоляция, "социальная дистанция", масочный режим, от того, насколько мы требовательны друг к другу и организациям, работающим в сфере торговли, продовольствия. Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной… Предстоящие дни до понедельника будут определяющими", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.