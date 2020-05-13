Представитель автокинотеатров из ФРГ рассказал о росте посещаемости

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Число посетителей в автокинотеатрах Число посетителей в автокинотеатрах ФРГ в период пандемии коронавируса превысило средний уровень, заявил РИА Новости представитель компании "Drive In Autokinos DWJ GmbH" Хайко Деш.

"В связи с федерализацией в Германии мы (во время пандемии) не закрыли два кинотеатра. Автокинотеатр Ашхайм в Баварии открылся на этой неделе. Во всех открытых автокинотеатрах мы наблюдаем показатели, превышающие средний уровень. В общем, ограничения контактов, конечно, легче внедрить в автокинотеатрах, чем в других компаниях", - заявил он, отвечая на вопрос о том, выросло ли число посетителей в период пандемии.

В настоящее время компания "Drive In Autokinos DWJ GmbH" объединяет пять постоянно действующих автокинотеатров в Германии, в частности, в Мюнхене Штутгарте , Франкфурте, Кельне и Эссене. Помимо них, в Германии есть временные автокинотеатры, открытые на месте больших открытых торговых площадок или автостоянок. Так, с 8 апреля в Дюссельдорфе при поддержке автопроизводителя Volkswagen заработал временный автокинозал на стоянке местного торгового центра. Аналогичные временные "залы" открыты с апреля в Мёнхенгладбахе, Мюнстере , Оффенбурге и других городах. Некоторые из них прекратят работу уже в ближайшие дни.

В связи с пандемией коронавируса с 23 марта в ФРГ были закрыты обычные кинотеатры. Предполагается, что они смогут вновь восстановить работу в конце мая - решение о конкретных сроках принимают отдельные регионы. Однако некоторые муниципалитеты изначально позволили автокинотеатрам работать в пандемию, хотя и там были введены некоторые ограничения. Например, в Эссене принято решение, что автокинотеатр продолжит работу после 23 марта при условии, что в одном автомобиле будут находиться не более двух человек, билеты можно приобрести только онлайн, на территории закрыта продажа напитков и закусок, посетителям больше не выдаются радио и обогреватели. Аналогичные требования практически повсеместно распространены и на работу других открытых автокинозалов.

"Рентабельность автокинотеатров зависит от многих факторов. Помимо погоды, большую роль играет также общее развитие немецкого кинорынка. Тем не менее, мы смогли зарекомендовать себя очень хорошо в последние годы, особенно благодаря многим специальным мероприятиям, посвященным встречам любителей тюнингованных и ретро-автомобилей", - рассказал Деш.

Он добавил, что "автокинотеатры появились до кризиса, связанного с коронавирусом, и продолжат работать и после него", подчеркнув, что в компании рассчитывают на то, что "нынешний рост посетителей сохранится и в будущем". По словам представителя компании, процесс "временного открытия многочисленных новых автокинотеатров в разных местах вскоре будет самоурегулирован".

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли формат автокинотеатра использоваться, к примеру, для проведения богослужений или концертов, представитель компании заявил, что "получение разрешений для проведения других мероприятий по-прежнему различается и должно запрашиваться в каждом отдельном случае".

Автокинотеатр (англ. drive-in) был изобретён в США в 30-х годах прошлого века. Фильмы в автокинотеатрах показывают на больших площадках под открытым небом, зрители находятся в автомобилях.