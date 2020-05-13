Из Италии прибыл восьмой самолет с российскими военными

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Восьмой самолет ВКС РФ с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с COVID-19 в Италии, прибыл на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье, сообщило Минобороны РФ.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл восьмой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывшие военные прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.