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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T04:22
https://ria.ru/20200513/1571352539.html
Из Италии прибыл восьмой самолет с российскими военными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569023190_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_6dbb2ccfa42dd180492b8765ea9804ca.jpg
РИА Новости

Из Италии прибыл восьмой самолет с российскими военными

04:22 13.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Восьмой самолет ВКС РФ с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с COVID-19 в Италии, прибыл на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье, сообщило Минобороны РФ.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл восьмой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывшие военные прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московская область (Подмосковье)ИталияВ мире
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