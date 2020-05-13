Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T03:26
https://ria.ru/20200513/1571352084.html
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
https://cdn24.img.ria.ru/images/155653/36/1556533671_0:211:3091:1950_1036x0_80_0_0_26f113f09bb8b02916bcc9cbbf6d0aba.jpg
РИА Новости

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

03:26 13.05.2020
3056
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент ТПП Сергей Катырин
Президент ТПП Сергей Катырин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент ТПП Сергей Катырин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько ресурсов, даже во время кризиса 2008 года.
Президент РФ Владимир Путин
11 мая, 17:09Распространение нового коронавируса
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
"Наши эксперты предлагают, в частности, для тех малых и средних предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих, снижать ставки страховых взносов в соцфонды до 5% (уже снижена до 15% с 30% с зарплат сверх МРОТ - ред.). Основанием для снижения должны служить официальные отчеты о трудовой деятельности сотрудников. Желательно также одновременно снизить до конца года и ставку налога на доходы физических лиц – до 6,5%", - считает Катырин.
Пустующая стоянка перед закрытым терминалом С аэропорта Шереметьево
Вчера, 10:14Распространение нового коронавируса
В АТОР оценили меры, предложенные Путиным для помощи турбизнесу
Кроме того, для сохранения кадров, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты, если у фирмы упали обороты более, чем наполовину, следует выплачивать фиксированное пособие за счет государства. "Они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода, конечно, при условии, что были уплачены взносы в страховые фонды", - уточнил собеседник агентства.
"Эти, да и все другие меры смогут способствовать стабилизации лишь при двух обязательнейших условиях. Они, во-первых, должны быть действительно доступными для бизнеса, то есть не огораживаться частоколом бюрократических условий; во-вторых, следует на время пандемии запретить любые решения и требования, повышающие финансовые обременения бизнеса, поскольку это способно свести к нулю все предлагаемые позитивные меры", - Катырин.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
2024001
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Страховой полис ОСАГО
ГД планирует принять закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Здание Государственной думы РФ
ГД планирует принять закон о расширении системы страхования вкладов
Смартфон
Эксперт рассказал, как правильно утилизировать ненужный смартфон
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Посол Украины в США рассказал, от чего зависит будущее "Антонова"
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Офисный работник
Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Мосгорсуд продолжит рассматривать дело американца Уилана
Медицинские работники
Филолог рассказал, какого рода слово "COVID-19"
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
Покупка в интернете
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Адмирал Николай Евменов
Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота
Мотострелковая дивизия в Ростовской области
Как армейские привычки помогут пережить самоизоляцию
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях"
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния