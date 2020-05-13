Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (Сергей Катырин. Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России ( ТПП

Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько ресурсов, даже во время кризиса 2008 года.

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.

"Наши эксперты предлагают, в частности, для тех малых и средних предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих, снижать ставки страховых взносов в соцфонды до 5% (уже снижена до 15% с 30% с зарплат сверх МРОТ - ред.). Основанием для снижения должны служить официальные отчеты о трудовой деятельности сотрудников. Желательно также одновременно снизить до конца года и ставку налога на доходы физических лиц – до 6,5%", - считает Катырин.

Кроме того, для сохранения кадров, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты, если у фирмы упали обороты более, чем наполовину, следует выплачивать фиксированное пособие за счет государства. "Они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода, конечно, при условии, что были уплачены взносы в страховые фонды", - уточнил собеседник агентства.

"Эти, да и все другие меры смогут способствовать стабилизации лишь при двух обязательнейших условиях. Они, во-первых, должны быть действительно доступными для бизнеса, то есть не огораживаться частоколом бюрократических условий; во-вторых, следует на время пандемии запретить любые решения и требования, повышающие финансовые обременения бизнеса, поскольку это способно свести к нулю все предлагаемые позитивные меры", - Катырин.