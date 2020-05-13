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2020-05-13T03:18
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В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
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РИА Новости

В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6

03:18 13.05.2020
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в ночь на среду в районе островов Санта-Крус в западной части Тихого океана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 22.41 по времени UTC (01.41 среды мск). Эпицентр землетрясения располагался в 658 километрах к северу от города Порт-Вила, столицы республики Вануату. Очаг залегал на глубине 127 километров.
Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.
Сейсмограф. Архивное фото
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