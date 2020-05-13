Как армейские привычки помогут пережить самоизоляцию

"Важный момент – просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение. Если у нас есть задача встать, одеться, собраться за условные 15 минут, нам намного проще взбодрится и начать свой день в приподнятом состоянии. Сейчас многие засиживаются допоздна, а это плохо, потому что с 12 до 4 часов ночи в нашем организме вырабатывается мелатонин, гормон, который помогает нам восстанавливаться во время сна, который омолаживает наш организм, усиливает наш иммунитет, что важно в текущей ситуации", – сказала кризисный клинический психолог.