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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T05:04
https://ria.ru/20200513/1571351792.html
Как армейские привычки помогут пережить самоизоляцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40851/33/408513306_0:114:2917:1755_1036x0_80_0_0_68fc06c5e03032532acbbb19e1044998.jpg
РИА Новости

Как армейские привычки помогут пережить самоизоляцию

03:05 13.05.2020 (обновлено: 05:04 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМотострелковая дивизия в Ростовской области
Мотострелковая дивизия в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая РИА Новости. Дисциплина и порядок помогут пережить самоизоляцию и организовать ее с наибольшей эффективностью, рассказала в интервью радио Sputnik кризисный клинический психолог Мария Медведева.
В состоянии неопределенности и стресса, в котором мы сейчас находимся, четкая, как в армии, организация дня и выполнение поставленных заданий, могут стать нашими помощниками, стержнем, на который мы сможем опереться. Какие армейские методы поддержания дисциплины могут пригодиться во время режима самоизоляции, рассказала в интервью радио Sputnik кризисный клинический психолог Мария Медведева.
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"Важный момент – просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение. Если у нас есть задача встать, одеться, собраться за условные 15 минут, нам намного проще взбодрится и начать свой день в приподнятом состоянии. Сейчас многие засиживаются допоздна, а это плохо, потому что с 12 до 4 часов ночи в нашем организме вырабатывается мелатонин, гормон, который помогает нам восстанавливаться во время сна, который омолаживает наш организм, усиливает наш иммунитет, что важно в текущей ситуации", – сказала кризисный клинический психолог.
Свой день нужно расписать, сделать максимальный распорядок дня.

"Запишите не только важные дела, но и отдых. Если у вас есть два-три часа свободного времени, составьте себе программу, что вы будете делать. Пусть это будет разбор фотографий или выбор фильма на завтра, но должен быть план. Тогда у вас не будет времени волноваться и тревожиться", – считает Мария Медведева.

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В армии каждому дню недели соответствует определенное занятие. Это тоже может быть интересно в обычной жизни.
"Например, понедельник – командирский день. Назначайте в семье командира на текущую неделю, все будут его слушаться, он будет ответственный за важные решения и будет распределять обязанности для каждого члена семьи. Среда – день радиационной, химической и биологической защиты, когда необходимо с собой носить противогаз и защитный костюм. Пусть среда будет днем наведения порядка в своем гардеробе,  днем проверки, все ли средства защиты в текущей ситуации у вас в наличии. Суббота – парко-хозяйственный: это может быть день генеральной уборки", – советует кризисный клинический психолог.
Мария Медведева отметила, что не надо бояться нарушать режим дня и распорядок, который вы сами себе напишете. Порядок и дисциплина не должны быть еще одним ограничением, это лишь организация нашего времени, которая должна вам помогать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбщество
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