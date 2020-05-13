В СПЦ заявили, что полиция Черногории пыталась унизить епископа

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Полиция Полиция Черногории попыталась унизить епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви ( СПЦ ) Иоанникия и доставить его в участок в автозаке за проведение собрания верующих на праздник во вторник, заявила епархия.

Владыка Иоанникий и еще девять священников получили вызовы для дачи объяснений в полиции и были препровождены в отделение в городе Никшич вечером во вторник. Сейчас они дают показания. Собравшаяся перед отделением полиции масса народа скандирует требование выпустить владыку, полицейские призывают граждан к порядку.

"Намерением полиции было унизить уважаемого архиерея церкви Божией тем, что доставить его в центр безопасности (отделение полиции) автомобилем для преступников, а народе известном как "марица" (автозак), от чего владыка с достоинством отказался и под негодование нескольких тысяч граждан из-за нецивилизованного поведения полиции отправился туда пешком в сопровождении священников", - сообщила епархия Будимлянско-Никшичская.

Отмечается, что таким поведением полиция не только демонстрирует непрофессионализм, но и ставит под вопрос "мир и стабильность в Черногории".