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Религия и мировоззрение
2020-05-13T02:36
https://ria.ru/20200513/1571351562.html
В СПЦ заявили, что полиция Черногории пыталась унизить епископа
https://cdn22.img.ria.ru/images/156274/28/1562742871_0:572:2047:1723_1036x0_80_0_0_225000c407271eb23b01ca6407e51ab1.jpg
РИА Новости

В СПЦ заявили, что полиция Черногории пыталась унизить епископа

02:36 13.05.2020
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CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий
Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий
CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy /
Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий . Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Полиция Черногории попыталась унизить епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и доставить его в участок в автозаке за проведение собрания верующих на праздник во вторник, заявила епархия.
Владыка Иоанникий и еще девять священников получили вызовы для дачи объяснений в полиции и были препровождены в отделение в городе Никшич вечером во вторник. Сейчас они дают показания. Собравшаяся перед отделением полиции масса народа скандирует требование выпустить владыку, полицейские призывают граждан к порядку.
"Намерением полиции было унизить уважаемого архиерея церкви Божией тем, что доставить его в центр безопасности (отделение полиции) автомобилем для преступников, а народе известном как "марица" (автозак), от чего владыка с достоинством отказался и под негодование нескольких тысяч граждан из-за нецивилизованного поведения полиции отправился туда пешком в сопровождении священников", - сообщила епархия Будимлянско-Никшичская.
Отмечается, что таким поведением полиция не только демонстрирует непрофессионализм, но и ставит под вопрос "мир и стабильность в Черногории".
Днем в Черногории отмечался праздник одного из самых почитаемых на Западных Балканах и в мире сербских святых – чудотворца Василия Острожского, подвижника XVII века. По согласованию с властями посещение верующими скального монастыря Острог проходило при соблюдении социальной дистанции, обязательной дезинфекции и других мерах защиты. Вечером у соборного храма Святого Василия Острожского в городе Никшич собрались несколько тысяч человек на службу, они прошли крестным ходом по улице. Собрание верующих вызвало острую реакцию властей страны, формально, в связи с пандемией коронавируса.
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