ПНС Ливии просит СБ ООН и МУС привлечь к ответственности Хафтара

"Мы возлагаем на Совет Безопасности историческую ответственность за выполнение своих обязанностей по поддержанию мира и безопасности, требуем осудить вопиющее нападение Хафтара на столицу Триполи и привлечь к ответственности виновных", - говорится в тексте заявления министра иностранных дел ПНС.