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2020-05-13T02:29
https://ria.ru/20200513/1571351463.html
ПНС Ливии просит СБ ООН и МУС привлечь к ответственности Хафтара
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РИА Новости

ПНС Ливии просит СБ ООН и МУС привлечь к ответственности Хафтара

02:29 13.05.2020
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© REUTERS / Libyan National ArmyХалифа Хафтар
Халифа Хафтар
© REUTERS / Libyan National Army
Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 13 мая – РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось к Совету безопасности ООН и Международному уголовному суду (МУС) с требованием привлечь к ответственности командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара за обстрел Триполи, в ЛНА отрицают причастность.
Письмо в международные организации, согласно заявлению МИД ПНС, направил во вторник министр иностранных дел Мухаммед Сияла.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
10 мая, 18:59
Турция пригрозила Хафтару военным ответом за обстрел посольства
Территория приморского района Триполи, в котором расположены посольство Турции и резиденция посла Италии, подверглась в минувшую пятницу ракетному обстрелу. ПНС Ливии, также как МИД Италии и Турции обвинили Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара в ударах и заявили о гибели как минимум двух человек.
"Мы возлагаем на Совет Безопасности историческую ответственность за выполнение своих обязанностей по поддержанию мира и безопасности, требуем осудить вопиющее нападение Хафтара на столицу Триполи и привлечь к ответственности виновных", - говорится в тексте заявления министра иностранных дел ПНС.
В письме в МУС Сияла также потребовал принять необходимые и срочные меры для расследования ударов по району, в котором находятся дипмиссии, а также "приложить усилия чтобы виновные были привлечены к ответственности".
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Представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари опроверг причастность ЛНА к обстрелам жилых районов столицы Триполи, в том числе зданий ряда дипмиссий, возложив ответственность на "террористические группировки".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Мухаммед СиялаОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНЕвросоюзМеждународный уголовный судМИД ИталииЛивияТурцияООНИталияВ мире
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