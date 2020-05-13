Две жительницы Кабардино-Балкарии с COVID-19 родили здоровых детей

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Коронавирус поражает всех, в том числе беременных женщин. Коронавирусная инфекция выявлена у 20 беременных женщин, все переносят в легкой или бессимптомной форме. Будущие мамочки с подозрением на коронавирусную инфекцию поступают в роддом Межрайонной многопрофильной больницы, беременные женщины с подтвержденным статусом COVID-19 теперь госпитализируются в роддом ЦРБ Прохладненской клинической больницы. Все беременные женщины в случае появления респираторных симптомов или контакта с зараженным человеком сдают тест на коронавирус и проходят обследование на КТ. При положительном результате врачи либо госпитализируют, либо назначают амбулаторное лечение – в зависимости от состояния женщины. Первые роды у женщин с подтверждённой коронавирусной инфекцией приняли врачи Межрайонной многопрофильной больницы. 29 марта одна из женщин была госпитализирована в ММБ, родила мальчика весом 3700 грамм. После рождения ребенка поместили в отдельный бокс на 14 дней, мама через несколько дней получила отрицательные результаты тестов и была выписана домой. Сегодня после двухнедельного карантина выписан и малыш, который оказался совершенно здоров. Новорожденного забрал папа. Сегодня же родила еще одна женщина. Путем кесарева сечения женщина родоразрешена, на свет появилась девочка весом 3300. И мама, и малышка чувствуют себя хорошо. Новорожденная пока находится в отдельном боксе, у нее в обязательном порядке был взят тест на коронавирус, после 14-дневного карантина, если не появится каких-либо симптомов ОРВИ, девочка будет выписана. Мама также пробудет в роддоме до получения отрицательного теста на коронавирус. Привычные для медиков операции и роды выполнялись в нестандартных условиях: члены бригад работали в защитных комбинезонах, респираторах, защитных очках. Родоразрешение в обоих случаях завершилось успешно благодаря ответственному подходу и высокому профессионализму акушера-гинеколога Шогеновой Марины, акушера-гинеколога Аминат Сижажевой, неонатолога Азы Чехоевой, акушерки Ирины Нещадимовой, анестезиолога Адама Гогова.
Две жительницы Кабардино-Балкарии с COVID-19 родили здоровых детей
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Две жительницы Кабардино-Балкарии, у которых был выявлен коронавирус, родили здоровых детей, сообщает региональный минздрав.
"Коронавирусная инфекция в республике выявлена у 20 беременных женщин, все они переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. Одна из них родила мальчика весом 3700 граммов, вторая - девочку весом 3300 граммов", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.
Отмечается, что новорожденный мальчик был помещен в отдельный бокс на 14 дней, его мать через несколько дней получила отрицательные результаты тестов на COVID-19 и была выписана. "Сегодня после двухнедельного карантина выписан и малыш, который оказался совершенно здоров", - уточняет минздрав.
По его данным, новорожденная девочка чувствует себя хорошо, она также пока находится в отдельном боксе. "После 14-дневного карантина, если не появится каких-либо симптомов ОРВИ, девочка будет выписана. Ее мама также пробудет в роддоме до получения отрицательного теста на коронавирус", - подчеркивает министерство.
Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрирован 1401 подтвержденный случай заражения COVID-19, скончались шесть пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.