Две жительницы Кабардино-Балкарии с COVID-19 родили здоровых детей

НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Две жительницы Две жительницы Кабардино-Балкарии , у которых был выявлен коронавирус, родили здоровых детей, сообщает региональный минздрав.

"Коронавирусная инфекция в республике выявлена у 20 беременных женщин, все они переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. Одна из них родила мальчика весом 3700 граммов, вторая - девочку весом 3300 граммов", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram

Отмечается, что новорожденный мальчик был помещен в отдельный бокс на 14 дней, его мать через несколько дней получила отрицательные результаты тестов на COVID-19 и была выписана. "Сегодня после двухнедельного карантина выписан и малыш, который оказался совершенно здоров", - уточняет минздрав.

По его данным, новорожденная девочка чувствует себя хорошо, она также пока находится в отдельном боксе. "После 14-дневного карантина, если не появится каких-либо симптомов ОРВИ, девочка будет выписана. Ее мама также пробудет в роддоме до получения отрицательного теста на коронавирус", - подчеркивает министерство.

Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрирован 1401 подтвержденный случай заражения COVID-19, скончались шесть пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.