В Замбии голодный слон вошел в отель, чтобы добраться до фруктов

На видео животное снял гид по сафари Йен Солсбери. Слон, который спокойно вошел в гостиницу, очень удивил постояльцев, он направлялся к дереву дикого манго.

Несмотря на их обилие в этом районе, четвероногие гиганты порой совершают путешествие по отелю. Их интересует конкретное дерево, которое растет на территории гостиницы. По словам Йена Солсбери, три поколения одной семьи слонов уже много лет ходят к нему.