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Туризм
2020-05-13T04:29
https://ria.ru/20200513/1571341068.html
В Замбии голодный слон вошел в отель, чтобы добраться до фруктов
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564297077_0:324:2560:1764_1036x0_80_0_0_4d639923aa31860935b07bfae9dff3ab.jpg
РИА Новости

В Замбии голодный слон вошел в отель, чтобы добраться до фруктов

04:29 13.05.2020
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CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker TimСлон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker Tim
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Замбии слон пришел к стойке регистрации отеля, чтобы полакомиться манго, сообщает Daily Mail.
На видео животное снял гид по сафари Йен Солсбери. Слон, который спокойно вошел в гостиницу, очень удивил постояльцев, он направлялся к дереву дикого манго.
Несмотря на их обилие в этом районе, четвероногие гиганты порой совершают путешествие по отелю. Их интересует конкретное дерево, которое растет на территории гостиницы. По словам Йена Солсбери, три поколения одной семьи слонов уже много лет ходят к нему.
Вероятно, они помнят, что некоторые деревья обильно плодоносят в определенное время года.
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