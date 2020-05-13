Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол разместил в инстаграме видео, записанное на самоизоляции. На нем он исполняет песню "Across the way", посвященную любви в условиях глобальной пандемии.

Джилленхол рассказывает о милой соседке, которая живет через дорогу и с которой его герой очень хотел бы познакомиться поближе, когда это непростое время закончится, и все будет как раньше.

В подписи к ролике актер сообщил, что музыку к этой лирической композиции написала композитор и обладательница театральной премии "Тони" Джанин Тесори, а слова — лауреат Пулитцеровской премии за пьесу "Кроличья нора" Дэвид Линдси-Эбер.

"Мы все создали за сутки. Для меня было большой честью сотрудничать с этими двумя выдающимися людьми", — написал Джилленхол.

Песня вошла в цикл "вирусных" монологов, основанных на реальных историях тех, кто живет в условиях пандемии. Этот проект в начале марта организовала компания "The 24 hour plays", чтобы собрать средства для всех, кто пострадал из-за вспышки COVID-19.