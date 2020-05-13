Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-13T03:06
https://ria.ru/20200513/1571338304.html
Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338870_18:0:983:543_1036x0_80_0_0_62e15c2b3d96c7a121ec9ef022ffc40b.jpg
РИА Новости

Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии

02:31 13.05.2020 (обновлено: 03:06 13.05.2020)
1886
© @jakegyllenhaal/InstagramКадр видео, опубликованного Джейком Джилленхолом
Кадр видео, опубликованного Джейком Джилленхолом
© @jakegyllenhaal/Instagram
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол разместил в инстаграме видео, записанное на самоизоляции. На нем он исполняет песню "Across the way", посвященную любви в условиях глобальной пандемии.
Джилленхол рассказывает о милой соседке, которая живет через дорогу и с которой его герой очень хотел бы познакомиться поближе, когда это непростое время закончится, и все будет как раньше.
В подписи к ролике актер сообщил, что музыку к этой лирической композиции написала композитор и обладательница театральной премии "Тони" Джанин Тесори, а слова — лауреат Пулитцеровской премии за пьесу "Кроличья нора" Дэвид Линдси-Эбер.
"Мы все создали за сутки. Для меня было большой честью сотрудничать с этими двумя выдающимися людьми", — написал Джилленхол.
Песня вошла в цикл "вирусных" монологов, основанных на реальных историях тех, кто живет в условиях пандемии. Этот проект в начале марта организовала компания "The 24 hour plays", чтобы собрать средства для всех, кто пострадал из-за вспышки COVID-19.
В нем уже поучаствовали несколько актеров, в том числе Сиенна Миллер и Итан Хоук.
Cream Soda & Хлеб - Плачу на техно
27 апреля, 06:51Культура
"Песенка спета?": лучшие треки, которые нам успел подарить коронавирус
200020
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыДжейк ДжилленхолИтан Хоук
Рекомендуем
Фильм Лицо со шрамом(2020)
В Сети появились первые отзывы о драме "Лицо со шрамом" с Томом Харди
Кадр из фильма На Париж
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм "На Париж"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
20:11США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом
Лента новостейМолния