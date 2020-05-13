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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
2020-05-13T14:00
https://ria.ru/20200513/1571335900.html
"Заговор классиков". "Малютка Батюшков, гигант по дарованью..."
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337028_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_2658c5829f0b8a7a6aba35c72bf1bf6e.jpg
РИА Новости

"Заговор классиков". "Малютка Батюшков, гигант по дарованью..."

14:00 13.05.2020
988
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". "Малютка Батюшков, гигант по дарованью..."
14:00
Поэт пронзительной ясности. Новатор, мечтатель, романтик, несчастный любовник и храбрый воин. Певец острого ума и несовместимых вещей: сладострастия, отчаяния, дружбы и смерти. Сошёл с ума в 34 года, так до конца и не раскрыв своего гения.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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