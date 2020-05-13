Самоизоляция объединила экспертов для помощи родителям особенных детей

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Период самоизоляции перевел многие сферы нашей жизни, в том числе и социальные, в онлайн. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, астраханского центра "Коррекция и развитие" также перешло в дистанционный формат. И это открыло новые возможности.

Современные технологии позволяют специалистам всегда находиться на связи с семьями, чьи дети нуждаются в помощи, сообщает официальный аккаунт центра в социальных сетях. Но если при очном приеме эксперты разного профиля всегда рядом, то во время онлайн-консультаций специалисту, работающему с конкретной семьей, может потребоваться помощь коллег.

Иногда встречаются сложные случаи, когда, например, для помощи конкретному ребенку логопеду может потребоваться консультация психолога или психологу важно услышать мнение дефектолога. В таких случаях сотрудники центра проводят внутреннюю онлайн-конференцию, где обсуждают конкретный случай и вырабатывают совместную стратегию для родителей.

"На онлайн-встречах мы принимаем участие в просветительской работе. Делимся с коллегами новинками научной литературы, а также полезными интернет-ресурсами, где можно, находясь на самоизоляции, посмотреть и поучаствовать в различных семинарах и вебинарах, которые касаются нашей деятельности", — поделилась логопед Елена Васючкова.

Полученными знаниями специалисты цента делятся с родителями астраханских малышей во время онлайн-консультаций. Эксперты ежедневно проводят индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими аутизм и другие виды нарушений в развитии, а также специальные мастер-классы.