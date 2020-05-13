Актеры и создатели трилогии "Назад в будущее" воссоединились в Сети

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Исполнители главных ролей и создатели научно-фантастической трилогии "Назад в будущее" приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart" в формате видеоконференции. Видео с этой встречи опубликовали на YouTube.

Джош Гад по очереди подключал участников передачи. Сначала он пообщался с Кристофером Ллойдом (доктор Эмметт Браун) и Майклом Джей Фоксом (Марти Макфлай), затем к беседе присоединились Лиа Томпсон (Лоррейн Бейнс), Мэри Стинберген (Клара Клейтон) и Элизабет Шу (Дженнифер Паркер).

Ведущему шоу удалось пообщаться со сценаристом Бобом Гейлом, режиссером Робертом Земекисом, композитором Аланом Сильвестри и рок-музыкантом Хьюи Льюисом (участник группы Huey Lewis and the news, которая записала главный трек к фильму "The power of love". — Прим. ред.)

Все они рассказали о времени, проведенном во франшизе, и о том, какие сцены им нравились больше всего. Например, Гейл и Земекис вспоминали, как им пришлось сражаться со студией Universal за название фильма, а Льюис сначала понятия не имел, какую песню создать для картины о путешествии во времени.

Встреча с участниками "Назад в будущее" стала вторым выпуском шоу Джоша Гада. Ранее в таком же формате он пообщался с исполнителями главных ролей приключенческого фильма "Балбесы" (1985).