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Культура
2020-05-13T06:22
https://ria.ru/20200513/1571315037.html
Актеры и создатели трилогии "Назад в будущее" воссоединились в Сети
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РИА Новости

Актеры и создатели трилогии "Назад в будущее" воссоединились в Сети

06:22 13.05.2020
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Исполнители главных ролей и создатели научно-фантастической трилогии "Назад в будущее" приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart" в формате видеоконференции. Видео с этой встречи опубликовали на YouTube.
Джош Гад по очереди подключал участников передачи. Сначала он пообщался с Кристофером Ллойдом (доктор Эмметт Браун) и Майклом Джей Фоксом (Марти Макфлай), затем к беседе присоединились Лиа Томпсон (Лоррейн Бейнс), Мэри Стинберген (Клара Клейтон) и Элизабет Шу (Дженнифер Паркер).
Ведущему шоу удалось пообщаться со сценаристом Бобом Гейлом, режиссером Робертом Земекисом, композитором Аланом Сильвестри и рок-музыкантом Хьюи Льюисом (участник группы Huey Lewis and the news, которая записала главный трек к фильму "The power of love". — Прим. ред.)
Все они рассказали о времени, проведенном во франшизе, и о том, какие сцены им нравились больше всего. Например, Гейл и Земекис вспоминали, как им пришлось сражаться со студией Universal за название фильма, а Льюис сначала понятия не имел, какую песню создать для картины о путешествии во времени.
Встреча с участниками "Назад в будущее" стала вторым выпуском шоу Джоша Гада. Ранее в таком же формате он пообщался с исполнителями главных ролей приключенческого фильма "Балбесы" (1985).
Проект "Reunited apart" создали для того, чтобы собрать средства для некоммерческой международной организации здравоохранения Project hope.
Кадр из фильма Назад в будущее
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КультураКристофер ЛлойдКино и сериалыНовости культурыРоберт ЗемекисYouTube
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