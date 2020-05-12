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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:55
https://ria.ru/20200512/1571346414.html
В Пермском крае рассказали о переходе ко второму этапу снятия ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Пермском крае рассказали о переходе ко второму этапу снятия ограничений

20:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Вопрос о введении дополнительных послаблений или ужесточении режима будет рассмотрен властями Пермского края после первого этапа снятия ограничений, власти будут ориентироваться на показатели заболеваемости, сообщил во время брифинга заместитель главы администрации губернатора региона Лев Гершанок.
Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать или ужесточать существующие ограничения.
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Режим самоизоляции введен в Пермском крае со 2 апреля, вопрос об изменении его условий власти планируют рассмотреть 25 мая. Со вторника, 12 мая, в регионе действует ряд послаблений: жителям разрешили прогулки в одиночку или с членами семьи, занятия спортом на улице, открыли магазины малой площади, МФЦ и некоторые организации.
"Послабления вводятся поэтапно, их диктуют федеральные рекомендации. Первый этап смягчения режима можно вводить, когда один инфицированный заражает менее одного человека. Пермский край соответствует критериям первого этапа. На хороших позициях мы также по числу койко-мест и охвату населения тестированием", — рассказал Гершанок. Он добавил, что изменение ограничительных мер во время пандемии может происходить в сторону ослабления или ужесточения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.
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"Второй этап смягчения режима можно вводить, когда коэффициент заражаемости закрепится ниже 0,8 человека. Если мы увидим, что он стал больше единицы, то нужно будет возвращаться к нулевому этапу и отменять принятые послабления", — заметил он.
Критерии перехода на очередной этап снятия ограничений включают в себя темп роста числа зараженных, количество свободных коек и охват тестированием. По данным региональных властей, охват тестированием в Пермском крае составляет 79,7 на 100 тысяч человек, коэффициент распространения инфекции — 0,5, доля свободного коечного фонда — 65%, по заболеваемости Пермский край занимает 70 место среди регионов России (30 человек на 100 тысяч населения).
По данным краевого минздрава, в Пермском крае 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 413 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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