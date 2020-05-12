Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:00
https://ria.ru/20200512/1571344353.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

20:00 12.05.2020
968
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной.
"И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", - сказала она.
Женщина, переживающая стресс
Вчера, 16:54Распространение нового коронавируса
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
При этом она подчеркнула, что последние десять дней не зафиксирован значительный рост числа зараженных.
"Начиная с третьего мая, последние 10 суток общее количество числа зарегистрированных заболевших статистически примерно одно и то же", - пояснила она.
Она также рассказала, что почти 40 процентов заболевших заразились при близком контакте, при общении с друзьями или в семье.
"Это подтверждает первый тезис, озвученный еще в феврале, о том, что эта инфекция передается при близком контакте", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Число госпитализированных

По ее словам, в России госпитализировали чуть более 28 процентов инфицированных. Все остальные лечатся дома. При этом доля бессимптомных зараженных остается на уровне 41 процента от общего числа заболевших.
При этом выросло доля зараженных детей – с пяти до семи процентов.
"Я бы хотела отметить, что сегодня среди заболевших примерно равное количество мужчин и женщин", - заключила она.
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Вчера, 17:58Распространение нового коронавируса
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом

"В пятом десятке"

Попова также рассказала, что Россия находится в пятом десятке по количеству заболевших на сто тысяч человек – сейчас в стране этот показатель составляет 158 случаев.
Она отметила, что Роспотребнадзор считает именно такой подход оценки наиболее оправданными. При этом по общему количеству заболевших Россия вышла на второе место, уступая только США.
"Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране, население которой не превышает 10 миллионов. Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тысяч населения", - пояснила она.

Ужесточение ограничений

Попова также допустила, что в некоторых российских регионах могут ужесточить ограничения, поскольку жители плохо соблюдали режим самоизоляции в праздники.
"Да, может быть, после нарушений, которые были допущены в период выходных дней в том или ином регионе, ситуация может ухудшиться. И это будет основанием для того, чтобы какие-либо послабления пересмотреть. В методических рекомендациях четко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введен вновь, и это очень важно", - отметила она.
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Вчера, 10:59
Почему власти готовы смягчать противоэпидемический режим
Глава ведомства также заявила, что в регионах нужно делать 70 тестов на сто тысяч человек в день для начала снятия режима ограничений.
По последним данным, в России зафиксировано 232 243 человека с подтвержденным COVID-19. Из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 погибли. За последние сутки прирост составил 10 899 случаев.
Во всем мире коронавирусу подвержены свыше четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
ИВЛ
Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Опыты в лаборатории
В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Пермском крае рассказали о переходе ко второму этапу снятия ограничений
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Попова назвала условие для смягчения ограничений в регионах
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Коронавирус выявили у 1709 российских военных
Сотрудники полиции во время работы
Попова допустила ужесточение ограничений из-за COVID-19 в ряде регионов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
Лента новостейМолния