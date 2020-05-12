Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной.

"И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что последние десять дней не зафиксирован значительный рост числа зараженных.

"Начиная с третьего мая, последние 10 суток общее количество числа зарегистрированных заболевших статистически примерно одно и то же", - пояснила она.

Она также рассказала, что почти 40 процентов заболевших заразились при близком контакте, при общении с друзьями или в семье.

"Это подтверждает первый тезис, озвученный еще в феврале, о том, что эта инфекция передается при близком контакте", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Число госпитализированных

По ее словам, в России госпитализировали чуть более 28 процентов инфицированных. Все остальные лечатся дома. При этом доля бессимптомных зараженных остается на уровне 41 процента от общего числа заболевших.

При этом выросло доля зараженных детей – с пяти до семи процентов.

"Я бы хотела отметить, что сегодня среди заболевших примерно равное количество мужчин и женщин", - заключила она.

"В пятом десятке"

Попова также рассказала, что Россия находится в пятом десятке по количеству заболевших на сто тысяч человек – сейчас в стране этот показатель составляет 158 случаев.

Она отметила, что Роспотребнадзор считает именно такой подход оценки наиболее оправданными. При этом по общему количеству заболевших Россия вышла на второе место, уступая только США

"Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране, население которой не превышает 10 миллионов. Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тысяч населения", - пояснила она.

Ужесточение ограничений

Попова также допустила, что в некоторых российских регионах могут ужесточить ограничения, поскольку жители плохо соблюдали режим самоизоляции в праздники.

"Да, может быть, после нарушений, которые были допущены в период выходных дней в том или ином регионе, ситуация может ухудшиться. И это будет основанием для того, чтобы какие-либо послабления пересмотреть. В методических рекомендациях четко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введен вновь, и это очень важно", - отметила она.

Глава ведомства также заявила, что в регионах нужно делать 70 тестов на сто тысяч человек в день для начала снятия режима ограничений.

По последним данным, в России зафиксировано 232 243 человека с подтвержденным COVID-19. Из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 погибли. За последние сутки прирост составил 10 899 случаев.

Во всем мире коронавирусу подвержены свыше четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них скончались.