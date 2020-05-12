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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:55
https://ria.ru/20200512/1571344132.html
Профсоюз "АвтоВАЗа" заявил о семи заболевших COVID-19 сотрудниках завода
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

Профсоюз "АвтоВАЗа" заявил о семи заболевших COVID-19 сотрудниках завода

19:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь сотрудников "АвтоВАЗа" в Тольятти заражены коронавирусом, следует из сообщения профсоюза компании в соцсети "В контакте".
"По состоянию на 12 мая в Тольятти количество инфицированных – 284 человека. Инфицированных сотрудников завода – 7 человек. Количество ВАЗовцев, находящихся в изоляции на карантине, - 32 человека (из них 2 в Москве). 10 наших коллег были выписаны за прошедшие сутки, анализы показали у них отсутствие вируса", - говорится в сообщении со ссылкой на администрацию завода.
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Профсоюз обращает внимание, что в Тольятти до 18 мая продлен жесткий режим самоизоляции, и он обязателен для соблюдения во внерабочее время.
"Динамика заболеваемости в городе пока что не позволяет даже частично снять ограничительные меры, в связи с чем просим вас соблюдать все введенные правила. Чем ответственнее каждый будет относиться к рекомендациям Роспотребнадзора, тем проще будет медикам Тольятти справляться с наплывом заболевших", - подчеркивает профсоюз.
В конце апреля "Камаз" сообщал о трех подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на заводе в Набережных Челнах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АвтоВАЗМоскваТольяттиОбщество
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