Профсоюз "АвтоВАЗа" заявил о семи заболевших COVID-19 сотрудниках завода

"По состоянию на 12 мая в Тольятти количество инфицированных – 284 человека. Инфицированных сотрудников завода – 7 человек. Количество ВАЗовцев, находящихся в изоляции на карантине, - 32 человека (из них 2 в Москве). 10 наших коллег были выписаны за прошедшие сутки, анализы показали у них отсутствие вируса", - говорится в сообщении со ссылкой на администрацию завода.
Профсоюз обращает внимание, что в Тольятти до 18 мая продлен жесткий режим самоизоляции, и он обязателен для соблюдения во внерабочее время.
"Динамика заболеваемости в городе пока что не позволяет даже частично снять ограничительные меры, в связи с чем просим вас соблюдать все введенные правила. Чем ответственнее каждый будет относиться к рекомендациям Роспотребнадзора, тем проще будет медикам Тольятти справляться с наплывом заболевших", - подчеркивает профсоюз.
В конце апреля "Камаз" сообщал о трех подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на заводе в Набережных Челнах.
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