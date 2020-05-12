На Тамбовщине перепрофилировали под больных коронавирусом еще 160 коек

ТАМБОВ, 12 мая – РИА Новости. В городской клинической больнице города Котовска В городской клинической больнице города Котовска Тамбовской области организовано отделение на 160 коек для лечения больных коронавирусом нового типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Отделение расположено в отдельном корпусе, укомплектовано необходимым медицинским оборудованием. Все койки имеют подводку кислорода. Предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические и ультразвуковые исследования, лабораторная экспресс-диагностика. Организована палата реанимации на 8 коек, оснащенная аппаратами ИВЛ и аппаратами отслеживания основных жизненно важных показателей пациента.

"Новое отделение в основном будет долечивать пациентов, получивших интенсивный курс лечения в специализированных центрах для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. В нем будут работать 4 анестезиолога-реаниматолога, 35 врачей, в том числе инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб, 70 средних медицинских сестер и 35 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции", - сказал представитель пресс-службы.

Во вторник готовность отеления проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

"Заболеваемость продолжает расти. Наша задача - обеспечить оказание медицинской помощи всем заболевшим. Для этого необходимо медиков обеспечить средствами индивидуальной защиты, иметь запасы медикаментов, располагать эффективным медицинским оборудованием. Все эти задачи администрация области совместно с областным управлением здравоохранения решают в ежедневном режиме. Здесь мы видим, что отделение развернуто в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова Никитина.