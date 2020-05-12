Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
2020-05-12T19:53
https://ria.ru/20200512/1571344088.html
На Тамбовщине перепрофилировали под больных коронавирусом еще 160 коек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине перепрофилировали под больных коронавирусом еще 160 коек

19:53 12.05.2020
27
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в госпитале
Палата интенсивной терапии в госпитале
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 12 мая – РИА Новости. В городской клинической больнице города Котовска Тамбовской области организовано отделение на 160 коек для лечения больных коронавирусом нового типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Отделение расположено в отдельном корпусе, укомплектовано необходимым медицинским оборудованием. Все койки имеют подводку кислорода. Предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические и ультразвуковые исследования, лабораторная экспресс-диагностика. Организована палата реанимации на 8 коек, оснащенная аппаратами ИВЛ и аппаратами отслеживания основных жизненно важных показателей пациента.
"Новое отделение в основном будет долечивать пациентов, получивших интенсивный курс лечения в специализированных центрах для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. В нем будут работать 4 анестезиолога-реаниматолога, 35 врачей, в том числе инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб, 70 средних медицинских сестер и 35 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции", - сказал представитель пресс-службы.
Во вторник готовность отеления проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
"Заболеваемость продолжает расти. Наша задача  - обеспечить оказание медицинской помощи всем заболевшим. Для этого необходимо медиков обеспечить средствами индивидуальной защиты, иметь запасы медикаментов, располагать эффективным медицинским оборудованием. Все эти задачи администрация области совместно с областным управлением здравоохранения решают в ежедневном режиме. Здесь мы видим, что отделение развернуто в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Медицинские маски
Вчера, 19:03Распространение нового коронавируса
В Тамбовской области вводят масочный режим
В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области ранее уже были организованы 503 инфекционные койки для лечения больных COVID-19. По состоянию на 12 мая 396 из них заняты пациентами. С 17 апреля открыт Центр для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на базе Тамбовской областной клинической больницы, с 27 апреля – отделение на 70 коек в Рассказовской ЦРБ, со 2 мая – отделение на 99 коек в Тамбовской ЦРБ. 
000000
Обсудить 0
Тамбовская областьКоронавирус в РоссииАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Полигон твердых бытовых отходов Царево в Пушкинском районе Московской области. Архивное фото
Рекультивация полигона "Царево" ведется в круглосуточном режиме
Ямало-Ненецкий автономный округ
Жители семи регионов претендуют на должность главы госстройнадзора Ямала
Медицинские маски
В Тамбовской области вводят масочный режим
Краснодар
Власти Кубани направят более 150 млн на поддержку транспортной отрасли
Ижевск
Для волонтеров в Удмуртии откроют центр по поддержке добровольчества
Город Тюмень
Власти Тюменской области ежедневно отслеживают ситуацию на рынке труда
Вид с Москворецкого моста на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ветра
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Глава Самарской области назвал условия для смягчения ограничений
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя поручил сформировать план новых мер поддержки экономики
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
С 12 мая тверичанам рекомендовали носить маски в общественных местах
Всенародный исторический депозитарий Лица Победы в Музее Победы на Поклонной горе
Сотрудники "Россия сегодня" передали Музею Победы истории родных о войне
Уборка урожая
Оренбургский фермер во второй раз выиграл грант для аграриев
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Тамбовской области умер четвертый пациент с коронавирусом
Экспресс-тестирование на коронавирус
На подмосковных предприятиях ввели выборочное тестирование на коронавирус
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Челябинской области оценили работу полиции в условиях COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
Лента новостейМолния