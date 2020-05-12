В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

"По прогнозам синоптиков Росгидромет период с 22.00 12 мая до 09.00 13 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, сильный северо-западный, западный ветер с порывами 16-21 метр в секунду", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с 22.00 во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.
При сильном ветре МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям следует парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22", - добавили в ведомстве.