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2020-05-12T19:38
https://ria.ru/20200512/1571343474.html
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
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РИА Новости

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

19:38 12.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с дождем в Москве до утра среды.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет период с 22.00 12 мая до 09.00 13 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, сильный северо-западный, западный ветер с порывами 16-21 метр в секунду", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с 22.00 во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.
При сильном ветре МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям следует парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22", - добавили в ведомстве.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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