В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичный главк Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с дождем в Москве до утра среды.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет период с 22.00 12 мая до 09.00 13 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, сильный северо-западный, западный ветер с порывами 16-21 метр в секунду", - говорится в сообщении.

Добавляется, что с 22.00 во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.

При сильном ветре МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям следует парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.