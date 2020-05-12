В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 15

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Количество умерших с Количество умерших с коронавирусной инфекцией пациентов в Воронежской области выросло до 15, сообщает правительство региона.

По данным на утро вторника, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 943 человек. Умерли 14 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 279 человек.

"Воронежская область, 19:15, вторник, 12 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 943. Умерли (диагноз подтверждён): 15. Выздоровели: 352", - говорится в сообщении.

На данный момент в больницах области находятся 852 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2 372.