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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:30
https://ria.ru/20200512/1571343158.html
COVID-19 подтвердили у троих жителей Абхазии, вернувшихся из России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

COVID-19 подтвердили у троих жителей Абхазии, вернувшихся из России

19:29 12.05.2020 (обновлено: 19:30 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СУХУМ, 12 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у троих жителей Абхазии, вернувшихся из России, в ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.
Ранее сообщалось, что количество случаев заболевания коронавирусом в Абхазии выросло с трех до десяти. Два пациента выздоровели, один скончался.
"За прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Вновь выявленные трое больных - студенты российских ВУЗов, которые недавно вернулись на Родину и пребывали на карантине в гостинице "Айтар", - говорится в сообщении.
По данным штаба, у семерых пациентов, которые ранее легли в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики.
Сейчас в гостинице "Айтар" в городе Сухум на карантине находятся 256 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 216 курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях России.
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В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухуме и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Помимо этого открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны. При этом каникулы в школах и вузах Абхазии продлены до 15 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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