COVID-19 подтвердили у троих жителей Абхазии, вернувшихся из России

"За прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Вновь выявленные трое больных - студенты российских ВУЗов, которые недавно вернулись на Родину и пребывали на карантине в гостинице "Айтар", - говорится в сообщении.