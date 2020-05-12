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РИА Наука
2020-05-12T19:09
https://ria.ru/20200512/1571342335.html
У большинства пациентов с подтвержденным COVID-19 обнаружены антитела
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РИА Новости

У большинства пациентов с подтвержденным COVID-19 обнаружены антитела

19:07 12.05.2020 (обновлено: 19:09 12.05.2020)
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© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCADМоноклональные антитела
Моноклональные антитела
© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCAD
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские медики протестировали более тысячи пациентов, переболевших COVID-19. Почти все, у кого ПЦР-тест показал положительные результаты, после выздоровления имели антитела против SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.
Специалисты Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке решили выяснить, как формируются антитела к вирусу SARS-CoV-2 у тех, кто переболел COVID-19. Они проанализировали данные по 1343 пациентам, у 624 их которых коронавирус был подтвержден по ПЦР-тестам, а остальным 719 диагноз COVID-19 — поставлен по совокупности симптомов. У абсолютного большинства болезнь протекала в достаточно легкой форме, не требующей госпитализации. Симптомы продолжались от одного до 67 дней.
Пациентов, заболевших в самом начале нью-йоркской вспышки, тестировали в конце марта — начале апреля. У них брали плазму крови на антитела, а также проверяли, присутствует ли еще вирусная РНК в мазках из носоглотки. Для тестирования на антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2 использовали метод иммуноферментного анализа, разработанный в Медицинской школе Маунт-Синай и одобренный FDA.
По результатам тестирования у 57 процентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у пяти процентов — низкий титр антител, а у 39 процентов пациентов антитела вообще не были обнаружены.
При этом практически у всех (99 процентов) пациентов с изначально положительным ПЦР-тестом были выявлены специфические антитела к коронавирусу, а из тех, кому диагноз ставился по выраженной симптоматике — только у одной трети.
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По оценкам авторов, время появления антител весьма широко варьирует. Среднее время до появления высокого титра антител — 24 дней от начала симптомов, или 15 дней после окончания симптомов. Снижается ли титр IgG со временем, ученые в данном исследовании не анализировали.
Также исследователи установили, что примерно у 20 процентов больных ПЦР-тест остается положительным даже после исчезновения симптомов. Рекордный показатель сохраняющейся ПЦР-позитивности составил 43 дня от появления симптомов, или 28 дней после их исчезновения. Однако авторы отмечают, что диагностированная РНК вируса в образцах из носоглотки не всегда означает, что вирус сохраняет свою жизнеспособность.
Формирование высокого титра антител, по данным исследования, занимает не менее трех недель. Как правило, большое количество антител отмечалось у тех, у кого дольше сохранялись симптомы и у кого прошло больше времени после их исчезновения.
Результаты указывают на высокую достоверность ПЦР-тестов, которые, по мнению авторов, должны оставаться главным методом первичной диагностики COVID-19. При этом контрольное ПЦР-тестирование должно проводиться не ранее трех-четырех недель после появления симптомов и не ранее двух недель после их исчезновения.
Ученые делают вывод о том, что у большинства пациентов с ПЦР-подтвержденным коронавирусом через несколько недель после выздоровления вырабатываются антитела, однако, насколько долго они сохраняются в организме, авторы пока сказать не могут. Известно, например, что антитела к SARS-CoV-1 и MERS-CoV со временем довольно быстро исчезают.
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