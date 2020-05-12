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2020-05-12T18:57
https://ria.ru/20200512/1571341973.html
В четырех отделениях пермской больницы ввели карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159024_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_97ecac07466a19df8aa93205a3001063.jpg
РИА Новости

В четырех отделениях пермской больницы ввели карантин

18:57 12.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 . Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Режим карантина введен в четырех отделениях пермской больницы имени Тверье после выявления одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"В терапевтическом, неврологическом, кардиологическом и ОРИТ отделениях 9 мая в связи с обнаружением одного случая заражения коронавирусной инфекцией введен карантин", — сказали в ведомстве.
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Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с зараженным, были переведены в обсервацию и находятся под наблюдением врачей.
"В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в медучреждении проводятся необходимые эпидемические мероприятия. Временно приостановлена выписка и прием пациентов", — уточнили в ведомстве.
В апреле краевой минздрав сообщал о введении карантинных ограничений в девяти медучреждениях Пермского края.
За время эпидемии в регионе зарегистрирован 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 413 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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