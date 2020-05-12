В четырех отделениях пермской больницы ввели карантин

Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 . Архивное фото

Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Режим карантина введен в четырех отделениях пермской больницы имени Тверье после выявления одного случая заражения Режим карантина введен в четырех отделениях пермской больницы имени Тверье после выявления одного случая заражения коронавирусной инфекцией , сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"В терапевтическом, неврологическом, кардиологическом и ОРИТ отделениях 9 мая в связи с обнаружением одного случая заражения коронавирусной инфекцией введен карантин", — сказали в ведомстве.

Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с зараженным, были переведены в обсервацию и находятся под наблюдением врачей.

"В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в медучреждении проводятся необходимые эпидемические мероприятия. Временно приостановлена выписка и прием пациентов", — уточнили в ведомстве.

В апреле краевой минздрав сообщал о введении карантинных ограничений в девяти медучреждениях Пермского края

За время эпидемии в регионе зарегистрирован 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 413 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек.