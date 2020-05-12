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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:31
https://ria.ru/20200512/1571340620.html
В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч

18:31 12.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде превысило 70 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 69 156 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 186 новых случаев, общее количество заболевших достигло 70 342. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 143 и достигло 5 049. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (38 469 и 20 907 соответственно).
В общей сложности по состоянию на вторник в стране было проведено свыше 1,1 миллиона тестов на COVID-19, следует из данных минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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