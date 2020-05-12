В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде превысило 70 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 69 156 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 186 новых случаев, общее количество заболевших достигло 70 342. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 143 и достигло 5 049. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (38 469 и 20 907 соответственно).
В общей сложности по состоянию на вторник в стране было проведено свыше 1,1 миллиона тестов на COVID-19, следует из данных минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.