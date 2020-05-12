В Греции за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Один человек за сутки умер в Греции от COVID-19, зафиксированы 18 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2744 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 32 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 88 пациентов.
За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 152 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.