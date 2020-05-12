Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило пять тысяч

КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Молдавии выросло на 159 до 5154, всего умерли 182 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4995 зарегистрированных случаях коронавируса, 179 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день подтверждено 159 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 5154 случаев. Всего 2069 человек вылечились, 182 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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