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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:12
https://ria.ru/20200512/1571339993.html
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило пять тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило пять тысяч

18:12 12.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Молдавии выросло на 159 до 5154, всего умерли 182 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4995 зарегистрированных случаях коронавируса, 179 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день подтверждено 159 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 5154 случаев. Всего 2069 человек вылечились, 182 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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