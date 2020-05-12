Парижский суд отказался освобождать Винника из-под стражи

ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Суд в Суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина Александра Винника на отказ освободить его из-под стражи, сообщила РИА Новости французский адвокат Ариан Зимра.

Ранее защита Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию , подала ходатайство об освобождении россиянина на фоне эпидемии коронавируса. Однако оно не было удовлетворено судом. После этого адвокатами Винника была подана апелляция. В понедельник состоялись слушания, на которых французский адвокат Винника Ариан Зимра просила освободить его под судебный контроль и направить в Россию или оставить под судебным контролем во Франции. Еще один вариант, который был предложен адвокатом, - перевести его под домашний арест во Франции с возможностью электронного наблюдения.

"Получила подтверждение (в канцелярии суда) об отказе в ответ на ходатайство об освобождении (Александра Винника)", - сказала Зимра во вторник.

Она уточнила, что решение суда получит по почте через несколько дней.

Адвокат напомнила, что в ходе рассмотрения находится другая кассационная жалоба на решение суда о содержании под стражей Винника. Даты рассмотрения этой жалобы пока нет, добавила Зимра.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США , где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция.

Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.