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2020-05-12T18:08
https://ria.ru/20200512/1571339835.html
Парижский суд отказался освобождать Винника из-под стражи
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РИА Новости

Парижский суд отказался освобождать Винника из-под стражи

18:08 12.05.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина Александра Винника на отказ освободить его из-под стражи, сообщила РИА Новости французский адвокат Ариан Зимра.
Ранее защита Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию, подала ходатайство об освобождении россиянина на фоне эпидемии коронавируса. Однако оно не было удовлетворено судом. После этого адвокатами Винника была подана апелляция. В понедельник состоялись слушания, на которых французский адвокат Винника Ариан Зимра просила освободить его под судебный контроль и направить в Россию или оставить под судебным контролем во Франции. Еще один вариант, который был предложен адвокатом, - перевести его под домашний арест во Франции с возможностью электронного наблюдения.
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"Получила подтверждение (в канцелярии суда) об отказе в ответ на ходатайство об освобождении (Александра Винника)", - сказала Зимра во вторник.
Она уточнила, что решение суда получит по почте через несколько дней.
Адвокат напомнила, что в ходе рассмотрения находится другая кассационная жалоба на решение суда о содержании под стражей Винника. Даты рассмотрения этой жалобы пока нет, добавила Зимра.
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Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция.
Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. В феврале апелляционный суд Парижа, отклонив жалобу защиты, оставил Александра Винника в заключении.
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Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
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Александр ВинникФранцияПарижВ мире
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