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Удмуртская Республика
2020-05-12T17:42
https://ria.ru/20200512/1571338091.html
Для волонтеров в Удмуртии откроют центр по поддержке добровольчества
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РИА Новости

Для волонтеров в Удмуртии откроют центр по поддержке добровольчества

17:42 12.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 12 мая – РИА Новости. Специальный центр по поддержке добровольчества, где молодые жители Удмуртии будут обучаться волонтерству всех направлений, откроют в регионе в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщили в пресс-службе главы республики.
В пресс-службе уточнили, что центр по поддержке добровольчества в Удмуртии создается по нацпроекту "Образование", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, на грантовые средства всероссийского конкурса "Регион добрых дел".
"Центр будет открыт в Ижевске, уже сейчас подготовлен дизайн-макет, техническое решение по проведению ремонта. Сейчас идут торги на оснащение центра оргтехникой, мебелью и оборудованием. Центр будет объединять в себе огромное количество разных направлений: социальное волонтёрство, спортивное волонтёрство, волонтеров культуры, волонтеров-медиков, волонтеров Победы, экологическое волонтёрство, донорство, событийное волонтёрство и многие другие направления", - сообщает пресс-служба руководства республики.
"Центр добровольчества в Удмуртии – это целое молодежное пространство, открытое для волонтерских объединений и сообществ. Там будут проходить обучение на координаторов волонтерских движений по различным направлениям. Вообще, создание инфраструктуры для развития добровольчества - это большой шаг в популяризации этого направления. Мы все могли в этом убедиться сейчас, в условиях пандемии, когда помощь волонтеров просто неоценима", - заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
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В пресс-службе главы региона РИА Новости рассказали, что в республике зарегистрированы более 12 тысяч волонтеров. "Всего в Удмуртии 12 тысяч 177 официально зарегистрированных добровольцев, из них порядка одной тысячи волонтёров задействованы в борьбе с пандемией по коронавирусу. Добровольцы оказывают колоссальную помощь властям, раздают маски, проводят различные акции по профилактике инфекции, помогают раздавать продуктовые наборы детям из многодетных семей и пожилым нуждающимся жителям, естественно, соблюдая санитарные меры", - рассказали в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскОбщество
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