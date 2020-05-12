Для волонтеров в Удмуртии откроют центр по поддержке добровольчества

В пресс-службе главы региона РИА Новости рассказали, что в республике зарегистрированы более 12 тысяч волонтеров. "Всего в Удмуртии 12 тысяч 177 официально зарегистрированных добровольцев, из них порядка одной тысячи волонтёров задействованы в борьбе с пандемией по коронавирусу. Добровольцы оказывают колоссальную помощь властям, раздают маски, проводят различные акции по профилактике инфекции, помогают раздавать продуктовые наборы детям из многодетных семей и пожилым нуждающимся жителям, естественно, соблюдая санитарные меры", - рассказали в пресс-службе.