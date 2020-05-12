ПСБ первым открыл удаленные счета для выплаты кредитов под 0%

Программой могут воспользоваться как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.Процедура занимает не более десяти минут.

"ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально", – сказал старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

В пресс-службе отметили, что для открытия удаленного счета необходимо оставить заявку на сайте банка, после этого менеджер банка свяжется с клиентом по видео связи для дальнейшего подтверждения личности. Клиенту останется только подписать документы в интернет-банке с помощью электронной подписи. После снятия ограничительных мер к клиенту приедет менеджер банка для личной идентификации.