ПСБ первым открыл удаленные счета для выплаты кредитов под 0%

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ПСБ первым из российских банков запустил программу для удаленного открытия счета для выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат, сообщает пресс-служба банка.
Программой могут воспользоваться как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.Процедура занимает не более десяти минут.
"ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально", – сказал старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
В пресс-службе отметили, что для открытия удаленного счета необходимо оставить заявку на сайте банка, после этого менеджер банка свяжется с клиентом по видео связи для дальнейшего подтверждения личности. Клиенту останется только подписать документы в интернет-банке с помощью электронной подписи. После снятия ограничительных мер к клиенту приедет менеджер банка для личной идентификации.