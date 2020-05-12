Белый дом попросил журналистов пресс-пула носить маски

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Белый дом на этой неделе попросил журналистов пресс-пула носить маски в обязательном порядке, в связи с этим, а также с тем, что за последние дни заболели еще минимум двое сотрудников Белого дома, пресс-пул вновь распространил на этой неделе призыв к журналистам не посещать брифинги, если они не входят в "узкий" пул президента Белый дом на этой неделе попросил журналистов пресс-пула носить маски в обязательном порядке, в связи с этим, а также с тем, что за последние дни заболели еще минимум двое сотрудников Белого дома, пресс-пул вновь распространил на этой неделе призыв к журналистам не посещать брифинги, если они не входят в "узкий" пул президента Дональда Трампа

"Сейчас важно, как никогда, ограничить число людей в тесных условиях пресс-зоны Белого дома. Пожалуйста, не приходите в Белый дом, если вы не в разъездном пуле, если у вас нет места в комнате для брифингов или другой конкретной необходимости", - говорится в сообщении, которое распространила Ассоциация корреспондентов Белого дома.

С 15 марта действовала система рассадки, когда из 50 мест в зале пресс-брифингов половина была пуста в целях социального дистанцирования. Затем журналистов стали сажать не через одно, а через два места, что еще больше сократило число участников брифингов. Ограничения действуют и для брифингов на открытом воздухе. Все эти ограничения накладывают сами журналисты, а не Белый дом.

Для формата работы, когда пул зовут освещать совещания Трампа "на ногах", предусмотрено тестирование всей прессы, допущенной к президенту. У журналистов берут мазки из носа незадолго до мероприятия, результаты тестов готовы обычно в течение четверти часа. Правда, журналисты жалуются в сообщениях пула, что их порой заставляют ждать под дверью Трампа целый час или дольше.

На пресс-конференции Трампа во вторник, которая проходила в Розовом саду Белого дома, Трамп был дальше от прессы, чем это бывает в тесной комнате для брифингов. Другие участники пресс-конференции тоже держались далеко от Трампа. Сам Трамп заявил, что не носит маску, потому что ни к кому близко не подходит.

Журналисты пула в прошлом использовали широкое разнообразие масок — от самодельных тряпичных до медицинских респираторов. С понедельника среди участников брифинга стало больше тех, кто использовал респираторы стандарта N95, которые используют врачи в больницах.

Как следствие ношения масок, журналистов стало хуже слышно, когда они задают вопросы. Трампу приходилось прислушиваться, а некоторые журналисты вставали со своих мест и делали несколько шагов в направлении подиума, чтобы их было лучше слышно.

Пресс-пул Белого дома по-прежнему просит всех своих членов работать по возможности из дома. От СМИ требуется посылать в Белый дом только "необходимое число" корреспондентов от каждого. Если у журналиста нет места на брифинге в конкретный день, его просят не приходить и не стоять в проходе или в задней части комнаты. Журналистов просят также не собираться группами и вообще соблюдать нормы социального дистанцирования.

Тем журналистам пула, кто заболел коронавирусом, просят связаться с коллегами и уточнить, когда они работали в Белом доме в последний день. Им обещают, что вся информация будет сохранена в секрете и будет использована только для того, чтобы предупредить коллег о возможном контакте.