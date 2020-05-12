В Вологодской области в медучреждениях выявили два очага COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. В Вологодской области зафиксировано два новых очага распространения новой коронавирусной инфекции , они находятся в медицинских учреждениях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"В регионе идет скачок заболевших COVID-19 , на сегодня прирост составил 17 новых случаев, или пять процентов. К сожалению, два новых очага находятся в медицинских учреждениях", - сообщил Кувшинников на заседании оперативного штаба, но не уточнил, о каких именно медицинских организациях идет речь.

По его словам, область готовится к первому этапу ослабления действующих ограничений, который касается открытия магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом.

"Уже сейчас нужно готовить списки, кто может открыться в первом этапе, но для этого нужно, чтобы коэффициент прироста заболевших был единица, у нас пока не так", - сообщил Кувшинников.

Глава региона добавил, что планирует ввести проверки бизнеса и предпринимателей, кто будет открываться, для соблюдения всех предписаний и требований Роспотребнадзора в условиях распространения коронавируса.

По данным, озвученным на заседании оперативного штаба, на сегодняшний день в Вологодской области 334 случая заболевания коронавирусом, из них 54 человека госпитализированы, четверо в тяжелом состоянии и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Также зафиксировано 133 выздоровевших и два смертельных случая.