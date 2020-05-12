Кавказский заповедник продаст меньше билетов, чтобы сберечь природу

СОЧИ, 12 мая – РИА Новости. Эксперимент по ограничению продажи билетов на самые популярные маршруты начнется в 2020 году в Кавказском заповеднике для снижения антропогенной нагрузки на природу, сообщает организация.

Отмечается, что ежегодно Кавказский заповедник, который 12 мая отмечает свое 96-летие, принимает около 300 тысяч туристов, и с каждым годом число посетителей растет. При этом есть направления, где число гостей не так велико, а есть маршруты, где в течение сезона буквально не протолкнуться. К таким относится легендарная "тридцатка" и маршрут 8а – на Бзерпинский карниз. Большая численность путешественников единовременно негативно сказывается и на природе, и на качестве отдыха.

"Поэтому в предстоящем сезоне руководство решило провести эксперимент и ввести лимит на продажу билетов на определенные маршруты. Это позволит регулировать число туристов на стоянках и распределить потоки равномерно", — говорится в сообщении.

Посетителей просят, планируя поход, либо позаботиться о пропусках заранее, либо выбрать другое направление – менее загруженное.

Также заповедник в 2020 году планирует расширить задачи волонтеров. Они будут наделены полномочиями проверять пропуска у туристов, следить за порядком на территории стоянок, помогать с размещением путников.