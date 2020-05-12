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Туризм
2020-05-12T18:50
https://ria.ru/20200512/1571336697.html
Кавказский заповедник продаст меньше билетов, чтобы сберечь природу
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РИА Новости

Кавказский заповедник продаст меньше билетов, чтобы сберечь природу

18:50 12.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТурист гуляют по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Турист гуляют по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 12 мая – РИА Новости. Эксперимент по ограничению продажи билетов на самые популярные маршруты начнется в 2020 году в Кавказском заповеднике для снижения антропогенной нагрузки на природу, сообщает организация.
Отмечается, что ежегодно Кавказский заповедник, который 12 мая отмечает свое 96-летие, принимает около 300 тысяч туристов, и с каждым годом число посетителей растет. При этом есть направления, где число гостей не так велико, а есть маршруты, где в течение сезона буквально не протолкнуться. К таким относится легендарная "тридцатка" и маршрут 8а – на Бзерпинский карниз. Большая численность путешественников единовременно негативно сказывается и на природе, и на качестве отдыха.
"Поэтому в предстоящем сезоне руководство решило провести эксперимент и ввести лимит на продажу билетов на определенные маршруты. Это позволит регулировать число туристов на стоянках и распределить потоки равномерно", — говорится в сообщении.
Посетителей просят, планируя поход, либо позаботиться о пропусках заранее, либо выбрать другое направление – менее загруженное.
Также заповедник в 2020 году планирует расширить задачи волонтеров. Они будут наделены полномочиями проверять пропуска у туристов, следить за порядком на территории стоянок, помогать с размещением путников.
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На сегодняшний день в Кавказском заповеднике действуют 20 маршрутов: 14 летних и шесть зимних. Как правило, летний сезон начинается в конце мая — начале июня и заканчивается в октябре. Круглогодично работают рекреационные объекты — вольерные комплексы на кордонах Лаура и Гузерипль, Музей природы и визит-центры, маршруты Тисо-самшитовой рощи. В 2019 году маршруты и объекты Кавказского заповедника посетили более 250 тысяч туристов.
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