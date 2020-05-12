Израильтяне стали возвращаться к стене плача

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Израиль продолжает поэтапный выход из карантина, уже можно отдаляться от места жительства и собираться на открытом воздухе группами до 20 человек, сообщает министерство по туризму страны.

Верующие стали возвращаться к Стене плача после снятия запрета на ее посещение. При этом остаются в силе главные требования Министерства здравоохранения Израиля: соблюдать минимальную социальную дистанцию (два метра), обязательно носить маски и следовать правилам личной гигиены.

Для соответствия указаниям минздрава молитвенные зоны около святыни разделены на небольшие участки и ограждены. Всего на площади, согласно новым правилам, могут находиться одновременно до 500 верующих.

Перед входом у посетителей будут измерять температуру.