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Туризм
2020-05-12T18:46
https://ria.ru/20200512/1571334834.html
Израильтяне стали возвращаться к стене плача
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РИА Новости

Израильтяне стали возвращаться к стене плача

18:46 12.05.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitСтена плача в Иерусалиме
Стена плача в Иерусалиме
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Израиль продолжает поэтапный выход из карантина, уже можно отдаляться от места жительства и собираться на открытом воздухе группами до 20 человек, сообщает министерство по туризму страны.
Верующие стали возвращаться к Стене плача после снятия запрета на ее посещение. При этом остаются в силе главные требования Министерства здравоохранения Израиля: соблюдать минимальную социальную дистанцию (два метра), обязательно носить маски и следовать правилам личной гигиены.
Для соответствия указаниям минздрава молитвенные зоны около святыни разделены на небольшие участки и ограждены. Всего на площади, согласно новым правилам, могут находиться одновременно до 500 верующих.
Перед входом у посетителей будут измерять температуру.
"Я очень рад тому, как быстро возобновляют работу объекты, связанные с туризмом. Открытие музеев и галерей уже запланировано на 17 мая, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Пока все это доступно только израильтянам, но я верю, что не далек тот день, когда мы вновь откроем границы".
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