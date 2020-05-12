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Культура
2020-05-12T15:54
https://ria.ru/20200512/1571326123.html
Организаторы Евровидения-2020 раскрыли подробности онлайн-концертов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800952_0:18:960:558_1036x0_80_0_0_f19bcdff1974aa30b168cb8f2a1b8e6e.jpg
РИА Новости

Организаторы Евровидения-2020 раскрыли подробности онлайн-концертов

15:54 12.05.2020
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© Аккаунт Логотип Eurovision Song Contest в FacebookЛоготип Eurovision Song Contest
Логотип Eurovision Song Contest
© Аккаунт Логотип Eurovision Song Contest в Facebook
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году отменили из-за вспышки коронавируса, пройдет в формате онлайн-концертов, о чем ранее объявили организаторы. Теперь они раскрыли некоторые подробности этих выступлений.
Сегодня (12 мая) и в четверг (14 мая), в дни, когда должны были пройти полуфиналы, в 22:00 по Московскому времени на YouTube-канале Евровидения состоится трансляция двух специальных шоу в "неконкурентном формате" (зрительского и судейского голосования не будет).
В эти дни все участники исполнят свои песни. Для того чтобы во время просмотра трансляции было больше волнения и драйва, композиции будут исполнять в порядке, установленном продюсерами в этом году.
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Так, во вторник зрители смогут послушать Жангю Макроя, который должен был представлять Нидерланды, хит "Uno" питерской рейв-группы Little big, а также конкурсные песни музыкантов из Германии, Италии и других стран. В четверг выступят остальные участники, в том числе из Франции, Испании и Великобритании.
Организаторы онлайн-концертов обещают, что во время перерывов зрителей будут ждать захватывающие развлечения и сюрпризы. Например, литовская рок-группа The Roop исполнит свою песню "On fire" в манере Элвиса Пресли, а Little big продемонстрируют "Uno" в акустической версии.
В субботу, 16 мая, в 22:00 на Первом канале покажут специальное шоу "Евровидение: Europe shine a light" ("Европа зажигает свет"). Ожидается, что в этот вечер ведущие вместе со зрителями будут поддерживать всех участников Евровидения-2020, которые не смогли представить свою страну в Роттердаме.
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КультураКоронавирус COVID-19Евровидение-2020Little BigМузыкаНовости культурыФранцияИталияИспания
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