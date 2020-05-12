Организаторы Евровидения-2020 раскрыли подробности онлайн-концертов

Сегодня (12 мая) и в четверг (14 мая), в дни, когда должны были пройти полуфиналы, в 22:00 по Московскому времени на YouTube-канале Евровидения состоится трансляция двух специальных шоу в "неконкурентном формате" (зрительского и судейского голосования не будет).
В эти дни все участники исполнят свои песни. Для того чтобы во время просмотра трансляции было больше волнения и драйва, композиции будут исполнять в порядке, установленном продюсерами в этом году.
Так, во вторник зрители смогут послушать Жангю Макроя, который должен был представлять Нидерланды, хит "Uno" питерской рейв-группы Little big, а также конкурсные песни музыкантов из Германии, Италии и других стран. В четверг выступят остальные участники, в том числе из Франции, Испании и Великобритании.
Организаторы онлайн-концертов обещают, что во время перерывов зрителей будут ждать захватывающие развлечения и сюрпризы. Например, литовская рок-группа The Roop исполнит свою песню "On fire" в манере Элвиса Пресли, а Little big продемонстрируют "Uno" в акустической версии.
В субботу, 16 мая, в 22:00 на Первом канале покажут специальное шоу "Евровидение: Europe shine a light" ("Европа зажигает свет"). Ожидается, что в этот вечер ведущие вместе со зрителями будут поддерживать всех участников Евровидения-2020, которые не смогли представить свою страну в Роттердаме.