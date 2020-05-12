Организаторы Евровидения-2020 раскрыли подробности онлайн-концертов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году отменили из-за вспышки коронавируса, пройдет в формате онлайн-концертов, о чем ранее Песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году отменили из-за вспышки коронавируса, пройдет в формате онлайн-концертов, о чем ранее объявили организаторы. Теперь они раскрыли некоторые подробности этих выступлений.

Сегодня (12 мая) и в четверг (14 мая), в дни, когда должны были пройти полуфиналы, в 22:00 по Московскому времени на YouTube-канале Евровидения состоится трансляция двух специальных шоу в "неконкурентном формате" (зрительского и судейского голосования не будет).

В эти дни все участники исполнят свои песни. Для того чтобы во время просмотра трансляции было больше волнения и драйва, композиции будут исполнять в порядке, установленном продюсерами в этом году.

Так, во вторник зрители смогут послушать Жангю Макроя, который должен был представлять Нидерланды, хит "Uno" питерской рейв-группы Little big, а также конкурсные песни музыкантов из Германии, Италии и других стран. В четверг выступят остальные участники, в том числе из Франции, Испании и Великобритании.

Организаторы онлайн-концертов обещают, что во время перерывов зрителей будут ждать захватывающие развлечения и сюрпризы. Например, литовская рок-группа The Roop исполнит свою песню "On fire" в манере Элвиса Пресли, а Little big продемонстрируют "Uno" в акустической версии.