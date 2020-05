Организаторы Евровидения-2020 раскрыли подробности онлайн-концертов

Так, во вторник зрители смогут послушать Жангю Макроя, который должен был представлять Нидерланды, хит "Uno" питерской рейв-группы Little big, а также конкурсные песни музыкантов из Германии, Италии и других стран. В четверг выступят остальные участники, в том числе из Франции, Испании и Великобритании.

Организаторы онлайн-концертов обещают, что во время перерывов зрителей будут ждать захватывающие развлечения и сюрпризы. Например, литовская рок-группа The Roop исполнит свою песню "On fire" в манере Элвиса Пресли, а Little big продемонстрируют "Uno" в акустической версии.