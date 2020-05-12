Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 50%

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Объем транзакций в эквайринговой сети Объем транзакций в эквайринговой сети ПСБ , начиная с 6 апреля, показывает еженедельное увеличение работающих торговых точек, что свидетельствует о возобновлении активности и переформатированию части бизнеса под новые способы торговли, сообщает пресс-служба банка.

"По сравнению с первой неделей самоизоляции увеличение произошло на 18%. Сравнивая неделю с 27 апреля по 3 мая с первой неделей карантина с 30 марта по 5 апреля наблюдаем увеличение торгового оборота на 21% в сегменте "продуктовые магазины", на 63% в сегменте "техника", и на 40% в сегменте "медицина", также на 38% увеличился оборот в сегменте "кафе и рестораны". На 18% россияне сократили свои расходы в сегменте "аптеки".

ПСБ проанализировал траты россиян, находящихся в режиме самоизоляции. Для этого были изучены данные по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу", - говорится в сообщении

В исследовании отмечается, что самое большое снижение торгового оборота с начала года произошло на первой неделе карантина (с 30 марта по 5 апреля). Так, по сравнению со средней неделей марта торговый оборот снизился на 56%, а торговый оборот апреля по сравнению с мартом сократился на 46%.