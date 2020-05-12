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2020-05-12T14:24
https://ria.ru/20200512/1571324358.html
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 50%
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РИА Новости

Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 50%

14:24 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Объем транзакций в эквайринговой сети ПСБ, начиная с 6 апреля, показывает еженедельное увеличение работающих торговых точек, что свидетельствует о возобновлении активности и переформатированию части бизнеса под новые способы торговли, сообщает пресс-служба банка.
"По сравнению с первой неделей самоизоляции увеличение произошло на 18%. Сравнивая неделю с 27 апреля по 3 мая с первой неделей карантина с 30 марта по 5 апреля наблюдаем увеличение торгового оборота на 21% в сегменте "продуктовые магазины", на 63% в сегменте "техника", и на 40% в сегменте "медицина", также на 38% увеличился оборот в сегменте "кафе и рестораны". На 18% россияне сократили свои расходы в сегменте "аптеки".
ПСБ проанализировал траты россиян, находящихся в режиме самоизоляции. Для этого были изучены данные по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу", - говорится в сообщении
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В исследовании отмечается, что самое большое снижение торгового оборота с начала года произошло на первой неделе карантина (с 30 марта по 5 апреля). Так, по сравнению со средней неделей марта торговый оборот снизился на 56%, а торговый оборот апреля по сравнению с мартом сократился на 46%.
"Если сравнивать обороты за март и апрель, то падение происходит во всех сферах, за исключением продуктовых магазинов, где рост составил 6%, а средний чек сохраняется на уровне 326-346 рублей с начала года. Самое большое снижение произошло в сегменте красоты - 90%, туризма - 87%, кафе и рестораны – 72%. Москвичи сократили свои расходы на 58%, а траты в регионах снизились на 40%", - отмечают аналитики ПСБ.
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РоссияБанк ПСБЭкономика
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