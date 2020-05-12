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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:47
https://ria.ru/20200512/1571316934.html
В Индонезии число жертв коронавируса превысило тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число жертв коронавируса превысило тысячу

12:47 12.05.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество жертв коронавируса нового типа в Индонезии превысило тысячу человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 14,7 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число подтвержденных случаев заражения в Индонезии составляет 14 749 человек, за последние сутки было выявлено 484 новых случая. В общей сложности в стране умерли 1 007 пациентов с коронавирусом. Всего вылечились 3 063 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
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