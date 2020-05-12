В Индонезии число жертв коронавируса превысило тысячу

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество жертв коронавируса нового типа в Индонезии превысило тысячу человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 14,7 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число подтвержденных случаев заражения в Индонезии составляет 14 749 человек, за последние сутки было выявлено 484 новых случая. В общей сложности в стране умерли 1 007 пациентов с коронавирусом. Всего вылечились 3 063 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.