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2020-05-12T12:35
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СК начал проверку после смерти экс-депутата из Ростовской области
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РИА Новости

СК начал проверку после смерти экс-депутата из Ростовской области

12:35 12.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего депутата законодательного собрания Ростовской области Натальи Кравченко, ранее судимой за контрабанду бриллиантов, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Ранее информационный сайт 1rnd сообщил, что 10 мая Кравченко была найдена мертвой в своем доме. Портал сообщает, что в середине 2019 года Кравченко в соцсетях рассказывала о своих коллегах и высокопоставленных чиновниках, а также рассказывала о коррупции в высших эшелонах власти Ростовской области. В одном из роликов она заявила, что возила драгоценности для ростовской элиты и назвала получателей подарков.
"В следственные органы из полиции поступили материалы по факту смерти Кравченко", - подтвердила Гагалаева. Она добавила, что, по предварительным данным, ее смерть не носит признаков криминального характера.
"Тем не менее, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.
В июле 2017 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Кравченко к трем годам колонии общего режима за контрабанду 17 бриллиантов. По информации суда, женщина купила драгоценные камни в ОАЭ, а потом, чтобы не платить пошлину, скрыла их от таможенного контроля в аэропорту Ростова-на-Дону, но была задержана. Ростовский областной суд подтвердил приговор, он вступил в силу в октябре того же года. Как сообщают СМИ, позже она вышла по УДО.
Депутат законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовский областной судРостовская областьРостов-на-ДонуОАЭПроисшествия
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