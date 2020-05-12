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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:33
https://ria.ru/20200512/1571316149.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 53779
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 53779

12:33 12.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки госпитализированы всего 43 пациента с коронавирусом (накануне сообщалось о 60-ти госпитализациях), число заболевших и пациентов в отделениях интенсивной терапии также продолжает уверенно снижаться, сообщили во вторник в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
По данным медиков, зафиксировано 330 новых случаев заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 368 заболевших), общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 779.
За сутки в Бельгии скончались 65 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 62 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 761.
Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 478 до 465 пациентов. Из больниц выписались 35 выздоровевших.
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Медики подчеркивают, что, несмотря на уверенное снижение интенсивности распространения заболевания в Бельгии, необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер, в частности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
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С 11 мая, начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияВ мире
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