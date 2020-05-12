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2020-05-12T11:58
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В Кировской области три человека погибли при пожаре
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РИА Новости

В Кировской области три человека погибли при пожаре

11:58 12.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли при пожаре в дачном доме в Кирове, сообщает следственное управление СК РФ по области.
Днем 11 мая в садоводстве "Домостроитель-2" в городе Кирове в одном из садовых домиков произошёл пожар. На месте происшествия обнаружены тела мужчины 1961 года рождения, а также женщины 1982 года рождения и ее 7-летней дочери.
"По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены экспертизы с целью установления причины пожара и причин смерти погибших. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК.
Кадры с территории возле больницы им. Св. Георгия
Вчера, 11:52
Власти Петербурга помогут родственникам погибших при пожаре в больнице
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
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