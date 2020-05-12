В Кировской области три человека погибли при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли при пожаре в дачном доме в Кирове, сообщает следственное управление СК РФ по области.
Днем 11 мая в садоводстве "Домостроитель-2" в городе Кирове в одном из садовых домиков произошёл пожар. На месте происшествия обнаружены тела мужчины 1961 года рождения, а также женщины 1982 года рождения и ее 7-летней дочери.
"По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены экспертизы с целью установления причины пожара и причин смерти погибших. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК.