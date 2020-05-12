На Филиппинах число зараженных коронавирусом достигло 11 350

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 11,3 тысячи, 751 человек скончался, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 11 350, за последние сутки было выявлено 264 новых случая. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 25, в общей сложности в стране умер 751 пациент с коронавирусом. Всего выздоровели 2 106 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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