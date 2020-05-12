На Филиппинах число зараженных коронавирусом достигло 11 350

Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 11 350, за последние сутки было выявлено 264 новых случая. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 25, в общей сложности в стране умер 751 пациент с коронавирусом. Всего выздоровели 2 106 человек.