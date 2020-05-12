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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:34
https://ria.ru/20200512/1571311317.html
На Филиппинах число зараженных коронавирусом достигло 11 350
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_067f5618d4674b8f0841750a4117edaf.jpg
РИА Новости

На Филиппинах число зараженных коронавирусом достигло 11 350

11:34 12.05.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 11,3 тысячи, 751 человек скончался, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 11 350, за последние сутки было выявлено 264 новых случая. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 25, в общей сложности в стране умер 751 пациент с коронавирусом. Всего выздоровели 2 106 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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