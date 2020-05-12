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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:32
https://ria.ru/20200512/1571311121.html
В Польше число выявленных случаев коронавируса выросло до 16 561
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570538937_0:162:3072:1890_1036x0_80_0_0_f10ab442317a50a8874349a215115c7a.jpg
РИА Новости

В Польше число выявленных случаев коронавируса выросло до 16 561

11:32 12.05.2020
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© REUTERS / Kacper PempelСитуация в Польше из-за эпидемии коронавируса
Ситуация в Польше из-за эпидемии коронавируса
© REUTERS / Kacper Pempel
Ситуация в Польше из-за эпидемии коронавируса
ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 16 561, за сутки зарегистрировано 235 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за период с вечера понедельника до утра вторника в стране выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 16 561. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 827.
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Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2571 человек, 96 221 находятся на карантине, 6131 выздоровели.
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В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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