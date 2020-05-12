В Польше число выявленных случаев коронавируса выросло до 16 561

ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 16 561, за сутки зарегистрировано 235 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера понедельника до утра вторника в стране выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 16 561. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 827.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2571 человек, 96 221 находятся на карантине, 6131 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.